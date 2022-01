Ricciardi dopo la profezia di Bill Gates: "Ha sempre azzeccato le previsioni"

globalist

21 Gennaio 2022

Preroll

Dopo la ‘profezia’ di Bill Gates riguardante un’eventuale nuova pandemia, ancora più pericolosa del Covid, che un giorno potrebbe colpire la popolazione dell’intero pianeta, si è espresso Ricciardi, che ha detto:

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Bill Gates ci ha sempre preso, è dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perchè sono dei menagramo ma la dicono perchè vogliono cercare di evitare i problemi. Bill Gates fin qui ci ha sempre preso, ribadisco”. Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, a 24 Mattino su Radio 24.

Middle placement Mobile

Quanto alle previsioni, Ricciardi afferma che “avremo una primavera buona e probabilmente un’estate ottima ma poi il virus ritornerà a circolare perché noi il virus lo inseguiamo ma non l’anticipiamo e quindi lui torna a farsi sentire”.

Dynamic 1

Nelle scorse ore, il filantropo ha affermato che il mondo potrebbe dover affrontare un agente patogeno contagioso come il Covid, ma con un tasso molto più elevato di mortalità.

“Sono due anni che c’è questo circolo, nella speranza che non arrivino varianti più pericolose”, sottolinea Ricciardi. “L’immunità che ci dà il vaccino, che è un salvavita, perchè fa la differenza tra la vita e la morte tra l’ospedalizzazione ed il benessere, pero’ non protegge dalla circolazione del virus, perlomeno non protegge completamente. Dobbiamo affiancare alla vaccinazione anche altre scelte impopolari che pero’ ci consentono di vivere tranquillamente”.