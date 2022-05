Bill Gates e la lotta ai virus: "Collaborazione con Pfizer per sconfiggere la malaria"

globalist

25 Maggio 2022 - 15.23

Bill Gates è intervenuto al World Economic Forum di Davos, parlando ancora della Pandemia di Sars-Cov-2. “C’è ancora bisogno di soldi, ma l’attenzione sul Covid sta svanendo” rivela. Nel panel “Prepararsi per la prossima pandemia” al World Economic Forum a Davos, l’imprenditore ha anche sottolineato che “i mercati non incentivano i finanziamenti per la prevenzione pandemica” e che per questo è necessaria “la capacità di monitorare i focolai a livello locale e globale”.

Tra le ipotesi uscite dalla discussione, quella di una partnership tra il produttore farmaceutico Pfizer e la Bill & Melinda Gates Foundation. Accelerare lo sviluppo di vaccini per prevenire le malattie che causano la mortalità neonatale, su tutti quello contro la malaria, è lo scopo della possibile collaborazione.

“Abbiamo un sogno per battere la malaria, e ne parleremo con tutte le grandi aziende di mRNA, inclusa Pfizer. Potremmo usare quella piattaforma di mRNA per creare un vaccino contro la malaria davvero potente. Abbiamo il vaccino contro la malaria che abbiamo finanziato con l’azienda farmaceutica britannica GSK. Ma la durata della protezione è troppo breve e quindi potrebbe essere possibile ora che l’mRNA è stato dimostrato, che saremo in grado di risolvere questo problema”.

“Abbiamo farmaci abbastanza buoni e zanzariere abbastanza buone, dobbiamo cambiare costantemente i farmaci perché ottieni resistenza usando sempre gli stessi. Dobbiamo cambiare i principi attivi. Abbiamo alcuni approcci genetici chiamati gene drive, che sono ancora in laboratorio che potrebbero tagliare le popolazioni di zanzare”. Fondamentale, però, aumentare i finanziamenti: “Quindi, molti investimenti in ricerca e sviluppo sono necessari. Così come molti investimenti nella consegna. E quindi, si spera, se riescono a raccogliere i 18 miliardi di dollari che occorrono, prenderemo l’aumento dei decessi per malaria degli ultimi due anni e lo riporteremo a un numero molto più basso”.