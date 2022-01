Sgomberato un locale occupato abusivamente da un circolo legato a Casapound: scontri a Roma

globalist

20 Gennaio 2022

A lungo, come tanti gruppi fascisti, si sono sentiti di fare i loro porci comodi. Così quando oggi si è presentata la polizia per sgomberare uno dei luoghi che occupavano abusivamente si è scatenata la violenza dell’estrema destra, come se la loro prepotenza fosse un diritto.

“Esprimo la mia solidarietà alle forze dell’ordine e alla Polizia locale, è una violenza inaccettabile. Noi andremo avanti sulla strada della legalità, non ci faremo intimidire e proseguiremo su questa strada. Faccio un plauso alle forze dell’ordine per il loro intervento ed esprimo la mia vicinanza agli agenti feriti e la condanna ferma di questi atteggiamenti violenti che per noi sono inaccettabili”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine di un evento alla stazione di Anagnina, commentando lo sgombero del “circolo futurista” di Casapound a Casal Bertone.

Questa mattina agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso dalla Procura di Roma per un immobile occupato di proprietà dell’Inps, in zona Casal Bertone. Sul posto circa quaranta agenti della Polizia Locale Gruppi SPE e GSSU, unitamente a personale della Polizia. L’immobile era la sede del ‘Circolo Futurista’ collegato a Casapound. Le operazioni sono tuttora in corso.

“Stamattina Roma si è svegliata con la notizia di due poliziotti feriti negli scontri avvenuti a Casal Bertone durante lo sgombero dei locali occupati da Casapound, usati, in base a quanto emerso, anche come luogo di deposito e stoccaggio di un’attività imprenditoriale. Un fatto grave, un nuovo rigurgito violento di marca neofascista che la nostra città è costretta a sopportare, l’ennesimo episodio che, dopo l’attacco alla Cgil e l’esposizione davanti ad una chiesa di una svastica su un feretro, in pochi mesi ci porta a dover ribadire che Roma è antifascista. Non è possibile accettare che ci siano spazi strappati alla città per ospitare le attività dell’ultradestra, illegittime ed eversive nella misura in cui l’antifascismo è fondamento della nostra Costituzione e del nostro Stato democratico. Bene quindi lo sgombero e ogni azione volta a ridurre al silenzio simili manifestazioni, ancora più insopportabili a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della Memoria”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

“Oggi in via degli Orti di Malabarba a Casal Bertone, nel IV Municipio di Roma ci sono stati scontri durante lo sgombero di un locale occupato da militanti di Casapound. L’ex sede Inps, chiusa e murata dai fascisti del terzo millennio. Lo sgombero di questa sede è una buona notizia per Roma e per il paese, già in passato Casapound aveva messo a fuoco i quartieri del IV municipio Casal Bruciato, Pietralata, Casal Bertone, aveva addirittura preso di mira Massimiliano Umberti, oggi presidente del IV Municipio, pubblicando la sua foto sui social e attaccandolo per il fatto che da capogruppo di opposizione si era schierato contro queste manifestazioni razziste. Apprendiamo da fonti di stampa una notizia orribile, negli scontri è rimasto ferito un poliziotto, nell’esercizio del suo dovere. Giunga a lui e a tutte le forze dell’ordine la totale vicinanza e solidarietà e il più profondo ringraziamento. Oltre 50 parlamentari hanno sottoscritto l’interrogazione che abbiamo presentato al Governo per chiedere di dare seguito all’impegno preso in quest’aula per sciogliere le organizzazioni neofasciste.

È un impegno fondamentale che dobbiamo portare avanti per sostenere tutte quelle forze politiche e sociali che ogni giorno si battono per fermare l’onda nera che calpesta la storia e la Costituzione”. Lo dichiarano i deputati democratici Andrea Casu (Segretario Pd Roma, intervenuto in aula alla Camera a fine seduta) ed Emanuele Fiano.