Covid, altri 380 decessi ma calano i ricoveri in terapia intensiva

19 Gennaio 2022

Qualche segnale di miglioramenti.

Sono 192.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento rispetto al 15,4% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 380. Diminuiscono di 27 unità le terapie intensive, mentre sono 52 in più di martedì i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 136.152.

I numeri in ospedale – Nei reparti d’urgenza sono in tutto sono ricoverati 1.688 malati di Covid, con 134 nuovi ingressi nell’arco delle 24 ore, mentre i ricoverati con sintomi sono complessivamente 19.500. Gli attualmente positivi sono 2.626.590 (64.434 in più) e fino ad oggi si contano 142.205 decessi.

Le Regioni – La Lombardia è la Regione in cui si registra il numero maggiore di nuovi casi, 37.233 su 227.504 tamponi, seguita dal Veneto a 21.209 (150.538 i test effettuati) e dall’Emilia Romagna, con altri 20.650 contagi su 80.892 tamponi.