Non ce l'ha fatta la bimba di 3 anni caduta da un palazzo

globalist

14 Gennaio 2022

Preroll

La bambina di 3 anni caduta giovedì sera da un palazzo a Torino non ce l’ha fatta.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E’ morta all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La piccola aveva riportato gravissimi traumi ed era stata sottoposta nella notte a un delicato intervento, ma non ce l’ha fatta. Sull’accaduto indaga la polizia: non è chiaro se al momento dell’incidente in casa ci fosse anche la madre o solo il compagno della donna.

Middle placement Mobile

Fatima, questo il nome della bambina, viveva con la mamma, italiana di 41 anni, nel palazzo di via Milano, a pochi passi dal mercato di Porta Palazzo. Il compagno della donna, un marocchino di 32 anni che non è il padre della piccola, vive nell’appartamento accanto.

Dynamic 1

Gli investigatori stanno sentendo la coppia e altri testimoni per capire con chi fosse con Fatima al momento della caduta. Cadendo, la bambina aveva riportato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple.