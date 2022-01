Il ministero della Salute ha deciso: "Fuori dal computo dei ricoveri i positivi asintomatici"

globalist

14 Gennaio 2022

La svolta invocata da alcuni esperti capitanati dall’infettivologo Matteo Bassetti è arrivata quasi a sorpresa questa mattina direttamente dal ministero della Salute, il quale, accogliendo le richieste delle Regioni, ha diramato una circolare in cui si escludono i pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi al Covid dall’elenco dei ricoveri e quindi dal relativo calcolo dell’occupazione dei posti letto in area medica.

La circolare a firma della direzione generale della Prevenzione e di quella per la Programmazione sanitaria, sottolinea che “il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid 19, qualora sia assegnato in isolamento al reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur essendo tracciato come ‘caso’ non sarà conteggiato tra i ricoveri dell’Area Medica Covid, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti”.

A partire dal primo febbraio, stabilisce il ministero, il bollettino conterrà un nuovo campo, comprendente i “pazienti Covid ricoverati per cause diverse”: fino ad allora, questi saranno elencati nelle note generali. Rimane invariata, invece, la definizione di caso Covid: i pazienti ricoverati positivi, a prescindere dai sintomi, “vanno tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti”.