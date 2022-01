Crisanti sull'obbligo vaccinale agli over 50: "Non serve a niente. Mi dà fastidio questa ipocrisia"

globalist

13 Gennaio 2022

Andrea Crisanti, docente di microbiologia all’Università di Padova, si è espresso sul fronte dell’obbligo vaccinale anti-Covid: “Il vaccino agli over 50 per frenare l’andamento del contagio di questa ondata non serve a niente, il picco ci sarà la prossima settimana mentre per vaccinare tutti gli ultracinquantenni ci vorranno mesi. Non è una misura per combattere questa ondata, mi dà fastidio questa ipocrisia”.

Basta con il bollettino dei contagi covid in Italia tutti i giorni? “Quando uno va in autostrada, guarda il contachilometri per vedere a che velocità va… qui abbiamo un cruscotto della pandemia, uno degli indicatori è il numero dei casi, l’incidenza, l’Rt, il numero delle persone che vanno negli ospedali”, spiega ancora Crisanti, e insiste: “E’ sbagliato non controllare i dati”.