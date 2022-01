Adunata no-vax a Napoli: il sindaco Manfredi vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro

globalist

13 Gennaio 2022

Basta no-vax: in occasione della manifestazione “Adunata nazionale: prova di forza contro il governo Italiano.

Tutta l’Italia contro Draghi”, in programma sabato 15 gennaio alle 15, in piazza Dante, a Napoli, è vietato vendere bevande in contenitori di vetro (a partire dalle 13 e fino a cessate esigenze) per l’intera area della piazza. È quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi.

Per sabato sono anche sospese le occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie degli esercizi insistenti in piazza Dante.

La decisione è stata assunta a seguito di una nota fatta pervenire dalla questura di Napoli al gabinetto del sindaco.

Tra i promotori della protesta ci sono componenti dei gruppi no vax napoletani.