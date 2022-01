Colpo di scena! Cacciari ha fatto la terza dose: "Alle leggi si obbedisce. Chi può vada a vaccinarsi"

globalist

11 Gennaio 2022

Massimo Cacciari, filosofo veneziano, che non ha mai nascosto le sue polemiche sulla politica del Governo sulla pandemia, ieri si è sottoposto alla terza dose di vaccino.

“Chi può vada a vaccinarsi. Chi non è d’accordo ci vada lo stesso, perché queste sono le leggi e finché non si ha la forza di cambiarle, bisogna rispettarle”.

“Non vedo alcun caso! – ha commentato – ho fatto il vaccino. Sei costretto a farlo, alle leggi si obbedisce. I filosofi obbediscono alle leggi, anche quando le ritengono totalmente folli. Socrate insegna”.

Cacciari resta comunque convinto della posizione assunta in questi mesi. “Si cerca di far capire l’insensatezza di una legge – ha ragionato, denunciando ‘il clima pessimo di demonizzazioni reciproche, tra i deliri di una parte e dell’altra’ – si cerca di modificarla. Ma se non riesci a cambiarla la rispetti. Oppure te ne vai”.