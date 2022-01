Bassetti spiega: "Spetta ai medici decidere quando e se fare i tamponi"

globalist

4 Gennaio 2022

Il Covid ha ormai avviato la sua quarta ondata e l’unico modo per tenere a bada il virus sembra essere proprio il vaccino. Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ospite, ha indicato una delle vie possibile di condotta riguardo ai luoghi adibiti a fornire l’immunizzazione contro il virus.

“Gli hub vaccinali devono rimanere aperti almeno per i prossimi due anni perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni 6 mesi”.

“Questo vuol dire – ha spiegato l’infettivologo – che le persone devono avere la possibilità di sapere che in ogni grande città c’è un hub vaccinale dove si può andare senza neanche dover prenotarsi. Questa – ha concluso – deve essere la risposta da parte delle Regioni : hub aperti in modo continuativo”.

Altra questione aperta è quella relativa ai test. “Siamo in una fase di iper circolazione del virus quindi i tamponi andrebbero richiesti dai medici perché il medico controlla se si hanno dei sintomi o meno. Il tampone è diventato il regalo natalizio e di Capodanno per tutti, invece, è uno strumento medico”.

Per quanto riguarda le scuole, infine, per Bassetti “bisognerebbe che tornassimo a fare la medicina scolastica e che i pediatri tornassero a fare il loro lavoro. Che senso ha riempire i bambini di tamponi in completa asintomaticità? Facciamo i tamponi ai bambini che hanno i sintomi e se hanno i sintomi stanno in quarantena, a casa, come si è sempre fatto per il morbillo, la varicella, per la parotite”.