Blitz no-vax al punto tamponi di Lugo di Romagna: "Governo nazista"

globalist

29 Dicembre 2021

Preroll

Non solo l’ormai classico “Governo nazista” ma anche “Basta tamponi truffa”. Sono le scritte, vergate in rosso, comparse al punto tamponi drive through di Lugo, nel ravennate. Un nuovo raid dei No vax in Romagna che il sindaco Davide Ranalli stamane, in un post su Facebook, definisce una “triste comparsata dei gruppi No vax che

cercano visibilità”, con “scritte deliranti”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il drive through di Lugo, come molti altri in regione, in questi giorni è preso d’assalto da tanti cittadini che vogliono fare i tamponi, e per questo, ieri dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata annunciata la presenza della Protezione civile a fianco della Polizia locale per evitare assembramenti.

Middle placement Mobile

Oggi, a parte le scritte dei No vax, il Comune di Lugo non registra danneggiamenti. Il sindaco Ranalli, intanto, rinnova “la mia massima gratitudine e solidarietà ai sanitari e a tutti i volontari che in questi giorni stanno svolgendo con abnegazione un super lavoro per smaltire l’enorme richiesta di tamponi da parte della cittadinanza frutto dell’aumento dei contagi. Grazie”.