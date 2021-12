Covid, l'Ordine dei Medici di Milano: "La situazione dei tamponi è ingestibile"

globalist

23 Dicembre 2021

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, non nasconde la sua preoccupazione sulla carenza di tamponi in Lombardia: “La situazione è ingestibile, davanti alle farmacie ci sono lunghe code”, denuncia. “Questo malfunzionamento non solo crea grandi difficoltà ai medici, di tempo e di risorse, ma li rende anche colpevoli di fronte ai pazienti, aumentando il contenzioso con loro”, aggiunge.

In una nota, pubblicata al termine di un incontro avvenuto in Regione Lombardia, dopo le lamentele di numerosi medici di base per il malfunzionamento del portale Ats Milano per la prenotazione dei tamponi, Rossi ha spiegato che la Regione ha risolto parzialmente la situazione, autorizzando la richiesta del tampone con semplice foglio di ricettario o semplice e-mail del medico al paziente. “Resta il rischio che le strutture non accettino questa modalità e soprattutto fuori dai punti tampone, al freddo, si stanno formando code che durano anche molte ore”, aggiunge.