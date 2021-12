Aumentano ancora ricoveri e terapie intensive: altri 142 decessi per covid

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

Situazione non buona ma non drammatica: le feste vanno avanti con qualche limitazione ma vanno avanti. L’unica incognita è capire se e nel caso quando ci sarà l’effetto Omicron, visto che al momento la situazione da questo punto di vista non è ancora ben chiara,

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 30.810 nuovi casi di Covid a fronte di 343.968 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 24.883 su 217.052 test). Sono stati segnalati altri 142 decessi (contro gli 81 di sabato). Prosegue l’aumento delle terapie intensive (+37) e dei ricoveri nei reparti ordinari (+503). I guariti sono 9.992, mentre il tasso di positività scende al 9% dall’11,5% del giorno precedente.

Middle placement Mobile

I numeri della pandemia

Dynamic 1

Sono 1.126 i pazienti in terapia intensiva, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 9.723, cioè 503 in più.

Agenas: terapie intensive al 12%, oltre la soglia critica

Dynamic 2

L’Italia raggiunge il 12% per l’occupazione dei posti in terapia intensiva superando la soglia critica fissata al 10%. L’occupazione in area medica raggiunge il limite massimo fissato dai parametri al 15% con un aumento dell’1%. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Tra le Regioni che superano le soglie critiche in entrambi i parametri ci sono Lazio, Piemonte e Veneto.