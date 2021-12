Balzo dei ricoveri Covid nei reparti ordinari, aumentano le terapie intensive e 81 decessi

globalist

26 Dicembre 2021

Numeri sballati perché risentono delle mancate rilevazioni di Natale e quindi vanno presi con il beneficio di inventario,.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 24.883 nuovi casi di Covid (sabato i contagi erano stati 54.762) a fronte di 217.052 tamponi effettuati.

Sono stati segnalati altri 81 decessi (contro i 144 di sabato). I guariti sono 8.428. Il saldo giornaliero delle terapie intensive è di +18. Balzo del tasso di positività (11,5%, +5,8% mentre il giorno precedente era al 5,6%).

Sono 1.089 (sabato erano 1.071) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 85. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.220 (sabato erano 8.892), ovvero 328 in più.