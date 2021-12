Avanzi a tavola: Coldiretti ricicla come (quasi) nuovo un sondaggio del 2020

globalist

26 Dicembre 2021

Preroll

A questo punto, visto il copia/incolla del comunicato con un paio di cifre modificate, Coldiretti e Ixè dovrebbero esattamente fornire tutti i dati della rilevazione, ossia quando sono state fatte le intervista, in quali giorni e su che campione. In basso le due agenzie a confronto:

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’agenzia di quest’anno: “Quasi otto italiani su dieci (79%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata nel giorno di Santo Stefano dalla quale si evidenzia che c’è un altro 11% che ha messo tutto in freezer per utilizzarlo nelle prossime settimane. Solo nell’8% delle famiglie non è avanzato niente mentre l’1%dona in beneficenza e altrettanti dichiarano di buttare i resti del pranzo o del cenone nel bidone”.

Middle placement Mobile

L’agenzia dell’anno scorso: “Quasi otto italiani su dieci (78%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina, con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè sul Natale dalla quale si evidenzia che c’è un altro 10% che ha messo tutto in freezer per utilizzarlo nelle prossime settimane. Solo nell’11% delle famiglie non avanza niente mentre l’1% dona in beneficenza; nessuno invece dichiara di buttare i resti del pranzo o del cenone, con il Natale 2020 che si classifica come il primo con sprechi azzerati”.

Dynamic 1

Notate come a parte il 78% che si trasforma in 79% per il resto il sondaggio è praticamente identico.