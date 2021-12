Crescono ancora i ricoveri per Covid e altri 144 decessi: cresce il tasso di positività

globalist

25 Dicembre 2021

Numeri sempre in salita anche se la situazione, tra alti e bassi, resta sotto controllo.

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 54.762 nuovi casi di Covid a fronte di 969.752 tamponi effettuati. Si tratta del nuovo picco di contagi e del record di test giornalieri da inizio pandemia. Il giorno precedente l’incremento di positivi era stato di 50.599 su 929.775 test. Sono stati segnalati altri 144 decessi (contro i 141 di venerdì). I guariti sono 14.851, mentre il tasso di positività si attesta al 5,6%.

Il tasso di positività è in leggero aumento rispetto al 5,4% della vigilia. Sono invece 1.071 i pazienti in terapia intensiva, 33 in più rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (il giorno precedente erano 8.812), ovvero 80 in più.

Vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 229mila dosi (15mila prime + 12mila seconde + 202mila terze), per un totale di 108,2 milioni. Nell’ultima settimana sono state inoculate in media 462mila dosi al giorno (39mila prime + 21mila seconde + 402mila terze). A questo ritmo l’80% degli over 5 sarà vaccinato con terza dose tra due mesi e 13 giorni (l’8 marzo).