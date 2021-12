Altro picco Covid: 50.599 nuovi contagi e altri 141 decessi

globalist

24 Dicembre 2021

Preroll

La pandemia avanza e si sapeva che nelle prossime settimane le cose sarebbero peggiorate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Italia ci sono 50.599 nuovi casi (nuovo picco da inizio pandemia) di coronavirus a fronte di 929.77 tamponi effettuati (mai così tanti). Il giorno prima l’incremento di positivi era stato di 36.293 con 779.303 test. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 141 decessi (contro i 146 di giovedì) per un totale che arriva a 136.386. I guariti sono 19.804, mentre il tasso di positività si attesta al 5,4%.

Middle placement Mobile

Il tasso di positività sale dello 0,5% rispetto al 4,9% di giovedì. Secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.038 (giovedì erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 102. I ricoveri con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812, per un incremento di 90 unità.

Dynamic 1

C’è da dore che un anno fa si etrano registrati oltre 500 morti nella stessa data. E all’epoca non c’era nemeno la variante Delta: il che dimostra che i vaccini stanno dando un grande contributo.