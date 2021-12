Ricoverati per Covid due neonati: positivi anche i genitori dei piccoli

globalist

22 Dicembre 2021

Preroll

Una storia che chiarisce una volta per tutte che i bambini under 5 non sono immuni dal Coronavirus: sono due i neonati sono stati ricoverati per Covid-19 nel reparto di neonatologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si tratta di due bambini di 10 e 21 giorni, il primo proviene dalla Piana di Gioia Tauro, è stato portato al Pronto soccorso della Neonatologia per malessere e difficoltà ad alimentarsi ed è risultato positivo, come anche i suoi genitori, al Covid-19.

Middle placement Mobile

Il secondo è residente nella zona nord della città di Reggio Calabria ed è risultato positivo al test per Covid-19. La madre del piccolo è anch’essa positiva al Covid-19.

Dynamic 1

Il bambino presenta febbre e difficoltà ad alimentarsi. Entrambi i piccoli pazienti sono stati inseriti nel percorso diagnostico terapeutico per pazienti neonati affetti da Covid e vengono monitorati costantemente, in regime di isolamento dagli altri piccoli pazienti, da un team di esperti neonatologi.