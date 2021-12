Purtroppo il Covid avanza: superati i 30 mila contagi e altri 153 decessi

globalist

21 Dicembre 2021

La situazione peggiora e le cose vanno abbastanza male: in Italia ci sono 30.798 nuovi casi di Covid a fronte di 851.865 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 16.213 su 337.222 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 153 decessi (contro i 137 di lunedì). In terapia intensiva sono ricoverati 1.012 pazienti (+25) mentre i guariti sono 16.189. Tasso di positività al 3,6%.

I numeri della pandemia

Sono 1.012 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 25 in più rispetto a lunedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 96. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.381, ovvero 280 in più rispetto a ieri. Sono 384.144 gli attualmente positivi, 14.441 in più rispetto a lunedì.