La scuola media Cadorna vuole cambiare nome in 'Gino Strada' ma la Lega (ovviamente) si oppone

17 Dicembre 2021

Una scuola media di Pallanza, in provincia di Verbania, vorrebbe cambiare il proprio nome da ‘Luigi Cadorna’ a ‘Gino Strada’, il fondatore di Emergency scomparso recentemente. La decisione è stata approvata dal consiglio e dalla giunta comunale di Verbania, che però ora deve fare i conti con la Lega che ovviamente si mette di mezzo: non possono accettare infatti una scuola dedicata a un uomo che li ha sempre attaccati con accuse (fondate) di razzismo e xenofobia.

Michael Immovilli, consigliere comunale della Lega, ha chiesto che la decisione “venga portata in consiglio con un apposito ordine del giorno” perché secondo il consigliere del Carroccio “è necessario che venga aperta la discussione e che ognuno si prenda di conseguenza la responsabilità politica di una simile scelta”.

Addirittura, secondo Immovilli, la scelta è stata fatta per “cancellare la storia di Cadorna, scegliendo di utilizzare la scuola e il collegio docenti per non passare in consiglio comunale”. “Siamo indignati – ha aggiunto Immovilli – non tanto perché hanno scelto la figura del medico di Emergency scomparso di recente per dare un nome nuovo al plesso pallanzese, ma perché il vero fine è quello di eliminare a posteriori la storia d’Italia. Marchionini e il centrosinistra si rileggano Montanelli!”.