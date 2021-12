"In primavera potrebbe esserci anche il vaccino per i bambini under 5"

globalist

17 Dicembre 2021

Da ieri è partita la vaccinazione agli under 12 che sta procedendo spedita ma già si pensa a quella per i bimbi al di sotto dei 5 anni: “E’ ragionevole pensare che a marzo-aprile ci possa essere un vaccino anche per gli under 5”. Così Andrea Costa, sottosegretario alla salute, a Sky Tg24.

“La scienza ogni giorno procede. E’ ragionevole che a marzo aprile ci saranno evidenze scientifiche che creeranno condizioni sufficienti per far esprimere gli enti regolatori. Sapremo allora se ci sarà un vaccino disponibile anche in quella fascia di età. Ovviamente attendiamo con fiducia perché significherebbe avere uno strumento in più per combattere questa pandemia”.