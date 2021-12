Piepoli: "I No Vax? Sono 4 gatti che sembrano 4 milioni, ma non contano nulla"

globalist

16 Dicembre 2021

In un’eventuale corsa elettorale, un partito ‘No Vax’ prenderebbe meno del 5% perché “sono quattro gatti”: ne è convinto Nicola Piepoli, sondaggista e Presidente dell’Istituto di rilevazioni che prende il suo nome, che aggiunge: “I no vax duri e puri, insisto, sono assolutamente inesistenti, non c’è da preoccuparsi. Si tratta di quattro gatti, sono nettamente meno del 5%. Solo che riescono a dimostrare di essere 4 milioni di gatti e, invece, non lo sono, sono quattro…”.

Piepoli fa una citazione storica e paragona i no vax irriducibili all’ultimo stormo bombardieri della regia Aeronautica militare italiana, i ‘quattro gatti’, appunto, che nel ’40 attaccavano il nemico alla guida di bimotori Baltimore con un curioso stemma sulla fusoliera formato da quattro felini bianchi e neri con la coda ritta in fila indiana a passeggio sul globo:

‘Lo sa chi ha inventato il termine quattro gatti? Durante la seconda guerra mondiale un capo degli areosiluranti d’assalto inventò il motto ‘pauci sed semper immites’, ovvero pochi ma sempre indomabili. Sono tutti morti in guerra… Ecco, i no vax duri e puri -avverte Piepoli- sono come loro. Finiscono come i ‘quattro gatti’, pochi ma uccisi dal nemico…”