Ennesima follia no Vax, rifiuta di farsi intubare e muore: è accaduto all'ospedale di Livorno

globalist

16 Dicembre 2021

Preroll

E’ successo ieri all’ospedale di Livorno: una 59enne no vax residente nel Livornese è morta all’ospedale dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Letizia, questo il suo nome, era stata ricoverata all’ospedale di Livorno una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid dell’ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta.

Middle placement Mobile

Con l’aggravarsi dei sintomi era stato necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale livornese. Qui i medici l’hanno presa in carico, dove è rimasta per giorni. Poi però le sue condizioni di salute sono iniziate a peggiorare.

Dynamic 1

Le difficoltà respiratorie si sono aggravate. E i sanitari hanno allora ritenuto necessario un trasferimento in terapia intensiva per poterla assistere nella respirazione. Ma a quel punto però la donna, emerge dall’ospedale, si è rifiutata di sottoporsi al trattamento. Contraria ad essere intubata nonostante l’insistenza dei dottori e i tentativi di spiegazione. Sembra che non avesse particolari patologie alle spalle.