Il Covid ferma nuovamente il Capodanno in Italia: da Nord a Sud tutti i divieti

globalist

16 Dicembre 2021

Preroll

Nonostante le molte restrizioni salva Natale applicate nei mesi scorsi, anche quest’anno la risalita dei contagi avrà ripercussioni sulle festività natalizie: il Covid infatti potrerà per l’ennesima volta a limitazioni degli appuntamenti pubblici durante le Feste, in modo da evitare gli assembramenti: da Nord a Sud arriva infatti una pioggia di provvedimenti. Ecco quali sono, e quali eventi già in programma salteranno.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Roma salta il concertone di Capodanno

Il sindaco Roberto Gualtieri ha annullato il concertone del Circo Massimo. “Era tutto pronto per celebrare il Capodanno in grande stile e riportare Roma al centro dei grandi eventi”, ha spiegato l’assessore Alessandro Onorato. Alcuni grandi artisti romani (Coez, Blanco, Tommaso Paradiso) erano già stati scelti e l’organizzazione sul fronte sicurezza, assicura, sarebbe stata “impeccabile”. Però, ammette, “in questo momento la nostra priorità è e deve essere quella di salvaguardare la salute dei romani evitando assembramenti che possono aggravare una situazione pandemica che, pur sotto controllo, presenta aspetti preoccupanti”.

Middle placement Mobile

Niente feste di piazza in Campania

In Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza sul Capodanno stabilendo il divieto di eventi, feste o altre manifestazioni che “possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento”. Confermato anche l’obbligo di mascherina anche all’aperto, in ogni luogo non isolato. Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022, vietata per bar e altri esercizi di ristorazione la vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. “Abbiamo stabilito che non si possono fare feste in piazza, perché nella settimana tra Natale e Capodanno ci giochiamo la tranquillità di vita delle nostre famiglie e la possibilità di tenere aperte le attività economiche”, ha spiegato De Luca.

Dynamic 1

Il Trentino senza festeggiamenti

Da Trento a Rovereto, da Pinzolo a Madonna di Campiglio, anche in Trentino niente concerti e festeggiamenti di massa in piazza per la notte di San Silvestro. Lo hanno deciso i sindaci: colpa dell’aumento dei contagi da Covid, c’è, infatti, la necessità di evitare al massimo situazioni di pericolo sanitario. “Il momento non permette di rischiare – precisa il primo cittadino di Trento, Franco Ianeselli -. Niente ritrovi di massa in piazza Duomo, non è proprio il caso. Festeggeremo in modo diverso, con uno spettacolo di luci e musiche con i solisti dell’orchestra Haydn e uno spettacolo di video-lighting che si sposerà alla perfezione con le installazioni di Mariano Detassis che stanno già illuminando gli edifici e i monumenti di tutta la città”.

Nessun evento a Milano

Non ci sarà alcun evento o concerto per il Capodanno in piazza a Milano. L’ipotesi di celebrare l’inizio del nuovo anno con un evento pubblico non è infatti mai entrata nell’agenda di Palazzo Marino, che ha invece preferito un atteggiamento di prudenza nonostante l’andamento positivo della campagna vaccinale.

Dynamic 2

Fuori dal coro il presidente della Puglia Emiliano

“Cancellare la movida di Capodanno, o addirittura lo shopping natalizio, onestamente mi sembra una misura un po’ eccessiva in questa fase, tanto più che i vaccini stanno facendo il loro dovere. Lo stanno facendo abbattendo i contagi e le morti in modo elevatissimo, quindi dobbiamo avere un po’ di equilibrio”, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Stasera Italia, commentando le misure che adotterà la Regione Campania per contenere i contagi.

Anche Bologna annulla i festeggiamenti

Bologna ha annullato il Capodanno in piazza Maggiore: lo si è deciso nell’ultimo Comitato ordine pubblico e sicurezza. “Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi”, spiega il sindaco Matteo Lepore. “Dobbiamo evitare occasione di potenziali contagi o situazioni non coerenti, Bologna sceglie di dare un segnale di prudenza”, ha aggiunto.