Gelo e neve a Natale e Capodanno: le precipitazioni arriveranno fino in pianura

globalist

16 Dicembre 2021

A quanto pare, sarà un bianco Natele quello italiano: lo passeremo al gelo, con neve fino in Pianura, su gran parte della penisola secondo le ultime previsioni meteo.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa infatti che grossomodo attorno al 24 dicembre masse d’aria gelide provenienti dalla Russia inizieranno a invadere l’Europa per raggiungere in breve tempo anche la nostra penisola.

Nel contempo dall’oceano Atlantico un vortice collocato nei pressi dell’Islanda piloterà una perturbazione anch’essa diretta verso il nostro Paese. L’interazione tra l’aria fredda russa e quella mite atlantica darà vita a un ciclone che nel periodo delle festività natalizie sconquasserà il tempo su molte regioni.

Il clima comincerà a raffreddarsi sempre più e la neve a scendere di quota fino a raggiungere probabilmente anche le zone pianeggianti del Nord e di alcune regioni del Centro. Il continuo afflusso di aria fredda dai quadranti nordorientali farà crollare le temperature che rimarranno prossime allo zero o localmente sotto anche durante il giorno, soprattutto al Nord.

Di fatto, almeno fino a Capodanno (e forse anche nei giorni successivi) inizierà un periodo molto freddo per tutto il Paese sia per le temperature molto basse e sia per le nevicate che a più riprese colpiranno gran parte delle regioni a quote davvero molto basse.

Nel dettaglio

Giovedì 16. Al nord: localmente nebbioso in pianura, soleggiato altrove. Al centro: molte nubi sui versanti adriatici, rari piovaschi, sole altrove. Al sud: in gran parte molto nuvoloso o coperto, ma in prevalenza asciutto.

Venerdì 17. Al nord: coperto sulle zone pianeggianti, sole altrove. Al centro: al mattino molte nubi sulle Adriatiche, poi sole. Al sud: mattinata più nuvolosa, poi più soleggiata.

Sabato 18. Al nord: nebbie in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: instabile sul crotonese.

Domenica con venti più freddi, ma tempo asciutto e in gran parte soleggiato.