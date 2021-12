Aumentano ancora i ricoveri per Covid e altri 129 morti: sale il tasso di positività

globalist

15 Dicembre 2021

Preroll

Purtroppo, anche se non minimamenmte paragonabile agli altri paesi, la situazione peggiora. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 23.195 nuovi casi di Covid a fronte di 634.638 tamponi (il giorno precedente erano stati 20.677 su 776.563 test).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 129 (martedì erano stati 120). I dimessi e i guariti sono 14.802. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+7) e i ricoveri nei reparti Covid (+146). In aumento il tasso di positività: al 3,7% (martedì era al 2,6%).

Middle placement Mobile

Sono invece 870 i pazienti in terapia intensiva in Italia. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri.



Dynamic 1



Superati i 300mila attualmente positivi



Sono stati superati i 300mila attualmente positivi in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 305.653, 8.259 in più rispetto a martedì. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.282.076, i morti 135.178. I dimessi e i guariti sono invece 4.841.245, con un incremento di 14.802 rispetto al giorno precedente.