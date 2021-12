Villa d'Este e Villa Adriana, arriva l'abbonamento annuale: un esperimento apripista per la cultura

globalist

14 Dicembre 2021

Nel Lazio si promuove la cultura: dal 16 dicembre 2021 sarà attivo VILLAE365, un biglietto annuale, valido 12 mesi dal primo utilizzo, con ingressi illimitati ai siti del circuito (Villa Adriana, Villa d’Este, Santuario di Ercole Vincitore e Mensa Ponderaria).

“Arriva l’abbonamento annuale per vivere Villa Adriana e Villa D’Este 365 giorni l’anno. Un’ottima notizia per il rilancio del turismo nel territorio tiburtino e per la valorizzazione del suo straordinario patrimonio culturale!”. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

La tessera nominale, istituita da Coopculture, garantisce l’accesso ai siti e alle mostre dell’Istituto per un anno, l’iscrizione a una newsletter informativa e uno sconto sui servizi e sul bookshop. L’abbonamento è declinato in tre tipologie con destinatari diversi: individuale (50 euro); giovani 18 – 25 anni (10 euro); pubblico di prossimità (residenti tiburtini, 30 euro).