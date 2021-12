La quarta ondata avanza: oltre 20.000 contagi e 120 morti

globalist

14 Dicembre 2021

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 20.677 nuovi casi di Covid-19 e 120 morti. Ennesimo balzo dei ricoveri, che aumentano di 212. Ben 93 ingressi nelle terapie intensive, più 7 rispetto a ieri.

Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, pensa sia “presumibile che il comportamento della variante Omicron sarà lo stesso anche nel nostro Paese, con una crescita forte dei casi” e l’Oms ha lanciato l’allarme: “Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron”, ha detto a El Pais la responsabile tecnica per la pandemia, Maria van Kerkhove. “Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire”.

Il governo italiano ieri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo e, stando a quanto riferito da Roberto Speranza, “oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”.