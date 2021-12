La quarta ondata avanza: 98 decessi e balzo di ricoveri e terapie intensive

globalist

13 Dicembre 2021

Sapevamo che la situazione sarebbe peggiorata da qui a fine anno. Ed in effetti sta succedendo anche se, va sempre ricordato, grazie ai vaccini e alla responsabilità della maggioranza degli italiani la situazione non è paragonabile a quella dello scorso anno, con chiusure e coprifuoco.

Dati mezzi fasulli come tutti quelli del lunedì: nelle ultime 24 ore l’Italia registra 12.712 nuovi casi di coronavirus a fronte di 313.536 tamponi (il giorno precedente erano stati 19.215 su 501.815 test).

Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 98 (domenica erano stati 66). I dimessi e i guariti sono 6.726. Mentre continuano a salire gli ingressi in terapia intensiva (+27) e i ricoveri nei reparti Covid (+254). Il tasso di positività si attesta al 4,1%.

I numeri della pandemia

Sono 856 i pazienti in terapia intensiva, 27 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, con un balzo di 254 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 290.757 gli attualmente positivi, 5.880 in più rispetto a domenica.