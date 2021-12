Il Covid avanza verso il picco: aumentano i ricoveri e altri 66 decessi ma il virus non sfonda

globalist

12 Dicembre 2021

Preroll

Sappiamo che stiamo andando verso il picco – complice l’inverno – ma per fortuna quest’anno le cose vanno decisamente meglio grazie ai vaccini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sono 19.215 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 501.815 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 3,8%, in leggero aumento rispetto al 3,7% di sabato. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 66. Aumentano di 11 unità le terapie intensive, mentre sono 158 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 8.151.

Middle placement Mobile

I numeri della pandemia

Dynamic 1

Sono 829 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.697, 158 in più rispetto a ieri. Sono invece 284.877 gli attualmente positivi, 10.995 in più nelle ultime 24 ore.