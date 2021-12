Covid, cresce il tasso di positività e altri 96 decessi

globalist

11 Dicembre 2021

Continua ad essere alto il numero di contagi e anche quello dei decessi, anche se per fortuna le vaccinazioni hanno creato un grande scudo.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 21.042 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 565.077 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 20.497 con 716.287 test). Il tasso di positività odierno si attesta al 3,7%, in aumento rispetto al 2,9% del giorno precedente.

I decessi sono stati 96, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 134.765. Guarite 10.205 persone.

Sono invece 818 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 2 in più rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.539, 56 in più rispetto al giorno precedente.

I numeri della pandemia

Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658.