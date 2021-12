Il terribile racconto della ragazza violentata sul treno: "Sono sbucati all'improvviso e mi hanno bloccata"

globalist

6 Dicembre 2021

Preroll

Due violenze nel giro di mezz’ora. E’ questo il ripugnante atto due due ragazzi che lo scorso venerdì sera hanno tentato di aggredire due ragazze, mentre stavano tornando a casa, la prima su un convoglio Trenord della tratta Milano Cadorna – Varese Nord, la seconda all’interno della stazione di Venegono Inferiore.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ero seduta sul treno, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il cellulare… Quei due sono arrivati all’improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente… Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a muovermi, mentre l’altro…”.

Middle placement Mobile

La ragazza ha 21 anni, è italiana e fa l’impiegata. Subito dopo la tragedia, racconta, ha cercato prima il capotreno e ha raccontato a lui quanto accaduto. Poi, raggiunta dagli agenti della polizia ferroviaria nella stazione di Vedano Olona, ha raccontato tutto anche a loro.

Dynamic 1

È andata in ospedale per le cure e, quando è stata chiamata dai carabinieri per il riconoscimento, non ha esitato un attimo. La giovane non ha potuto memorizzare le voci degli aggressori, in quanto questi sono rimasti sempre in silenzio. I loro volti, però, sì. Adesso si attendono gli interrogatori, anche se, come ribadito fin da subito in Questura, la presenza di tracce biologiche non lascerebbe spazio a ulteriori dubbi.

I due presunti aggressori sono stati arrestati in esecuzione di fermo per indiziato delitto per violenza sessuale in meno di 48 ore. Si tratta di due uomini, uno di nazionalità italiana e l’altro di origine nordafricana e irregolare.