Il maltempo al sud provoca danni sulle linee ferroviarie: treni cancellati e ritardi sull'Alta Velocità

14 Gennaio 2025 - 12.00

ATF

Non si è ancora spenta la polemica sui disagi subiti dai viaggiatori per il caos alla stazione Centrale di Milano, e nuovi problemi si registrano ora sui treni. A causa del maltempo che ha colpito il sud Italia, nove treni tra Alta Velocità e Intercity sono stati cancellati o limitati, altri cinque risultano attualmente bloccati, mentre due treni notturni hanno accumulato ritardi superiori a 350 minuti, ovvero quasi 6 ore.

Le difficoltà sono legate ai danni provocati dal maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno. Dalle 7:40 la circolazione è sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, mentre dalle 9:30 resta bloccata tra San Lucido e Paola.

In alcuni tratti, il forte vento ha portato oggetti metallici estranei sulla linea ferroviaria, mentre in altre zone le intense piogge rendono impossibile una regolare circolazione dei treni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la linea, ma al momento non è possibile organizzare collegamenti sostitutivi con autobus a causa dell’interruzione della viabilità stradale.

Molise: scuole chiuse in 15 Comuni

In Molise, le lezioni sono sospese anche oggi in almeno 15 Comuni. Tra ieri sera e le prime ore di oggi, diversi sindaci, inclusa la sindaca di Campobasso, hanno disposto la chiusura delle scuole a causa delle nevicate proseguite fino alla notte scorsa e della presenza di ghiaccio e neve.