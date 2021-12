Il Covid morde ma non dilaga: aumentano i ricoveri e altri 92 decessi

globalist

6 Dicembre 2021

Preroll

Îl paese regge ancora bene l’urto della quarta ondata e la grande speranza è che grazie ai precedenti vaccini, alle terze dosi che galoppano e a coloro che si sono convinti in ritardo a vaccinarsi la pandemia non sonderà, per quanto possa ancora morde.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.503 nuovi casi di coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 301.560, per un tasso di positività del 3,2% (in aumento dello 0,3% rispetto a domenica). I decessi sono stati 92 (contro i 43 di ieri). Salgono le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+282). I guariti sono 5.567.

Middle placement Mobile

I numeri della pandemia

Dynamic 1

Sono 743 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri. Sono invece 235.835 gli attualmente positivi al Covid nel nostro Paese, 3.835 in più nelle ultime 24 ore.

Ovviamente come tutti i dati del lunedì risentono della minore attività del fine settimana e sono da prendere solo come indicazione generale.