Aumentano molto i ricoveri 'ordinari' per Covid, ma il virus rimane sotto controllo

5 Dicembre 2021

Dati ancora contenuti, per quanto i numeri del fine settimana possano essere indicativi.

Nelle ultime 24 ore sono 15.021 i nuovi casi di Covid su 525.108 tamponi, per un tasso di positività del 2,9%, in lieve aumento (+0,2%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 43. Crescono ancora i ricoverati: 4 in più nelle terapie intensive e 169 in più nei reparti ordinari. I nuovi guariti sono 6.685.

Sono 232.000 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.109.082, i decessi 134.195. I dimessi e i guariti sono invece 4.742.887.

Sono invece 736 i pazienti in terapia intensiva nel nostro Paese, 4 in più rispetto a sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto al giorno precedente.