Aumentano i ricoveri e altri 75 decessi: ma il covid ancora non sfonda

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

Situazione stazionaria, problematica ma per fortuna ben distante dalle cifre degli altri paesi. E questo grazie al fatto che le follie della destra e nei loro amici negazionisti sono state tenute alla larga dalle scelte del governo, impopolari ma che hanno salvato tante vite.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nelle ultime 24 ore sono 16.632 i nuovi casi di Covid su 636.592 tamponi, per un tasso di positività del 2,6%, in lieve discesa (-0,3%) rispetto al giorno prima. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 75. Crescono ancora i ricoverati: 24 in più nelle terapie intensive e 43 in più nei reparti ordinari.

Middle placement Mobile

La Regione con il numero maggiore di casi è la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si contano 2.998 contagi su 137.002 tamponi. Al secondo posto il Veneto, con 2.560 nuovi casi su 95.486 test, seguito dal Lazio: 1832 su 47.671.