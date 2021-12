Il Vescovo di Pistoia aggredito dai No Vax: aveva detto che "chi non si vaccina non può dirsi cristiano"

globalist

2 Dicembre 2021

All’indomani della presa di posizione del Vescovo di Pistoia, Mons. Fausto Tardelli, che ha definito ‘inconciliabile’ l’essere no vax e il volersi definire cattolici, è partita com’era prevedibile la valanga di attacchi da parte degli irriducibili contro il vaccino.

”Mai come in questo caso le linee della scienza e della fede coincidono e collimano, avendo come scopo congiunto quello dell’interesse e della tutela del prossimo”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia, dottor Beppino Montalti, ha commentato gli episodi e mostrato solidarietà a Mons. Tardelli.

”L’unico modo possibile per fuoriuscire dalla pandemia – prosegue Montalti – è proseguire nella vaccinazione. Per questo mi sento di sostenere la linea espressa dal Vescovo che ha espresso in maniera efficace questi concetti; sarebbe, anzi, da aprire anche un fronte di discussione sulla necessità di vaccini anche nei paesi del cosiddetto ‘terzo mondo’ che, alle già presenti difficoltà economico-sociali, affrontano ulteriori drammaticità nel fronteggiare, senza strumenti, la pandemia di Covid19”.