Un leader NoVax si ammala di Covid e si pente: "I vaccini salvano la vita"

1 Dicembre 2021

Non è la prima volta che accade che un no vax, ammalatosi di Covid, si renda conto che i vaccini sono la soluzione principale per contrastare il virus pentendosi delle proprie scelte: è ciò che è accaduto a Lorenzo Damiano.

Il Covid non lo ha risparmiato: lui è uno dei leader del movimento NoVax del Veneto, che a una settimana dal ricovero in ospedale, terapia sub- intensiva, si pente e invoca il vaccino: “La mia visione del mondo geopolitico è cambiata, ovviamente. Sarò pronto quanto prima, quando Dio vorrà, a far sapere al mondo intero quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti salva”, le sue parole riportate da Il Mattino.

“A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose come sono. Io ho fatto una cura monoclonale, ringrazio il reparto di Vittorio Veneto che mi ha seguito, sono stati meravigliosi. E comunque il vaccino lo faccio, ho passato tutto quello che dovevo passare. Vaccinatevi tutti, io mi vaccinerò”, ha ammesso.

Ora Lorenzo Damiano sta finalmente meglio: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e presto verrà dimesso dall’ospedale e potrà fare ritorno a casa.