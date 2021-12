Enrico Varriale accusato di stalking: "Mi vergogno di me per quello che ho fatto ma non sono un mostro"

globalist

1 Dicembre 2021

L’accusa verso il giornalista è di stalking ed ora, Enrico Varriale trova le parole per scusarsi pubblicamente: “Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto. Mai”.

Queste le parole del giornalista a processo per stalking nei confronti della compagna. Intervistato da La Repubblica ha raccontato la sua versione dei fatti. L’ex vicedirettore di Rai Sport ha respinto le accuse fin dal primo momento, assistito dagli avvocati difensori Fabio Lattanzi e Stefano Maranella.

“Non per attenuare le mie responsabilità, ma per affermare un concetto semplice: ho sbagliato ma non sono un mostro”.

I fatti sono quelli ricostruiti dal gip Monica Ciancio, dopo le denunce della compagna di lui. Ma Varriale vuole raccontare anche la sua prospettiva.

Ci siamo colpiti tutti e due, ma non l’ho picchiata e non le ho mai messo le mani al collo – spiega – alla fine avevo l’occhio pesto, quello messo peggio ero io.

La compagna di Varriale ha denuciato due volte: una il 9 agosto, per lesioni e poi una il 14 settembre, per stalking. E aveva dichiarato che il compagno le aveva stretto le mani intorno al collo mentre cercava di difendersi. Quella lite, avvenuta il 6 agosto, era finita con una prognosi di cinque giorni per la donna.

“Non deve capitare. Ammetto che è capitato. Non mi sono controllato. Ci siamo colpiti. Ma quello che è capitato, di cui mi vergogno, va inserito nel giusto contesto. Non sono un violento, non sono uno stalker, non ho provato a strangolarla”.

Per il momento nei confronti del giornalista è disposto un divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da essa abitualmente frequentati.