Il Pd proporrà il 20 giugno come data per le primarie a Roma

Andrea Casu e Bruno Astorre, i segretari di Roma e Lazio hanno dichiarato che “Il futuro di Roma è il futuro dell’Italia e le prossime elezioni amministrative sono un appuntamento fondamentale”.

Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e proporrà il 20 giugno come data per le primarie.