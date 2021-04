Salvini continua a polemizzare sulle riaperture: "Fiducia in Speranza? Ho fiducia in Draghi"

admpumiddle

Matteo Salvini continua a prestar voce a quella porzione d’Italia che, nonostante l’emergenza dettata da un numero di decessi alto - seppur in timida diminuzione negli ultimi giorni - ed un Rt che stenta a calare, vorrebbe l’immediata riapertura delle attività. Quest’oggi ha affermato, a Rai Radio 1 di non voler far polemica contro il ministro Speranza sulle riaperture, facendo di fatto polemica.

"Non mi interessa la polemica personale: le critiche le tengo per me. Dal ministro della Salute mi aspetto che segua la scienza quando si apre e quando si chiude.

Fiducia in Speranza? Ho fiducia in Draghi, ma niente polemiche".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Radio anch'io".

Draghi sulle Riaperture

"Oggi ho visto Salvini, ma anche Bersani e i rappresentati delle Regioni. Tutti chiedono le aperture perché la miglior forma di sostegno per l'economia non sono i ristrori, ma sono le riaperture. Sulle manifestazioni che ci sono state, bisogna condannare la violenza, ma io capisco la frustrazione. Io nelle prossime settimane voglio vedere le riaperture in sicurezza, a cominciare dalle scuole. L'obiettivo sarebbe quello di dare ai ragazzi almeno un mese di scuola insieme. Quanto più celermente procedono le vaccinazioni, tanto più si potrà riaprire: e parlo di categorie a rischio, non conta avere il 30% della popolazione totale vaccinata, ma il 100% delle categorie a rischio protette e magari un po' meno degli altri. Ora non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. E poi dipende dall'andamento dei contagi e come dicevo dalle vaccinazioni. Sul turismo il ministro Garavaglia, speriamo ma la cosa più importante è preparare la riapertura" ha detto il premier.