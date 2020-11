Rezza smentisce Fontana: "In Campania indice Rt molto più basso della Lombardia e quindi..."

Una risposta che in qualche modo dà ragione a De Luca e spiega perché le proteste dei presidenti di destra (tutte orchestrate nella campagna per cavalcare il malcontento) siano prive di fondamento.

Ci si chiede "perchè la Campania in fascia gialla? Ha molti casi ma ha un Rt molto più basso per esempio di Lombardia o Calabria. Perchè evidentemente la trasmissione è molto aumentata nelle scorse settimane ma adesso si è in qualche modo stabilizzata, per cui c'e' un Rt non particolarmente elevata. Evidentemente le ordinanze regionali possono avere avuto un certo effetto sulla trasmissione".

Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso del punto stampa sulle fasce di rischio regionali.