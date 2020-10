L'assessore leghista: "Multe se non porti la mascherina, vitto e alloggio se arrivi con il barcone"

La strategia è la solita: c'è il Covid? La regione Lombardia ha combinato disastri su disatri? Cosa c'è di meglio che prendersela con i migranti?"Cari amici, voglio condividere con voi il post vergognoso dell`assessore di Regione Lombardia Silvia Piani. Silvia Piani non è un assessore qualunque, ma è l`assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e questa è la becera propaganda che ha voluto fare sul suo profilo istituzionale. Il vuoto cosmico che ruota attorno alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità è palese, e se ne capisce agevolmente la ragione".E' quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale del M5S Lombardia, Gregorio Mammì, allegando un immagine postata ieri sullo stesso social network dalla Piani in cui si vede la foto di un barcone stracarico di migranti africani e la scritta "Dimentichi la mascherina, 1.000 euro di multa; arrivi con il barcone, vitto alloggio e ricarica telefonica", firmato con il logo della Lega - Salvini Premier e "Silvia Piani, assessore Regione Lombardia"."In questo momento in cui le famiglie devono affrontare situazioni molto particolari fra classi in quarantena, tamponi, permessi lavorativi, isolamenti e relativi disagi economici l’unico messaggio che la nostra assessora si sente di condividere è un messaggio filo-negazionista e che puzza del più vergognoso razzismo" ha proseguito il consigliere pentastellato, sottolineando che "se questo è il tenore degli interventi che intende fare per le famiglie lombarde, l’unico augurio che posso farmi è che continui a non far niente... come negli ultimi due anni e mezzo".