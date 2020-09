Fratoianni: "Il caso Gregoretti è un processo, non un atto di persecuzione contro Salvini"

"Quello che avverrà a Catania nei prossimi giorni non è un evento propagandistico o un processo di piazza. Si tratta di un’udienza all’interno di un procedimento giudiziario e come tale, lo dico ai dirigenti leghisti e della destra, dovrebbe stare separato dal terreno della mobilitazione politica e della propaganda".Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione Tagadà."Per la verità, checché se ne dica - aggiunge - c’è poco da girarci attorno: ci sono procure che vogliono vederci chiaro e non si tratta di una questione politica, non è che uno anche se eletto o fa il ministro è autorizzato ad infrangere delle norme. La magistratura è chiamata a dare una valutazione su questo. E lo deciderà nella sua completa autonomia"."Siccome è avvenuto in passato così anche nei riguardi di Ong che hanno subito inchieste e processi (mentre dovevano magari essere ringraziate per aver salvato delle vite), da cui peraltro sono sono sempre uscite a testa alta , siamo di fronte - conclude Fratoianni - non ad una persecuzione nei confronti di Salvini ma ad un processo che deve verificare se sono state compiute delle violazioni di legge sulla pelle di esseri umani. E tutto questo non può essere messo in secondo piano"