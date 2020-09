Per non dimenticare: quando Zangrillo intervistato dall'Annunziata disse che il virus non esisteva più

Ne era convinto il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva. Parole che avevano immediatamente infiammato la polemica tra gli esperti, con espressioni di sconcerto e di condanna soprattutto da parte degli scienziati che fanno parte del comitato tecnico scientifico. Tutto è cominciato durante la trasmissione Mezz'ora in più su Raitre, quando a proposito delle osservazioni sulla situazione della Regione Lombardia, Zangrillo aveva detto: "Mi viene veramente da ridere. Oggi è il 31 di maggio e circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente una nuova ondata per la fine del mese/inizio di giugno e chissà quanti posti di terapia intensiva ci sarebbero stati da occupare. In realtà il virus, praticamente, dal punto di vista clinico non esiste più". "Questo - aveva aggiunto - lo dice l'Università vita-salute San Raffaele, lo dice uno studio fatto dal virologo e direttore dell'Istituto di virologia, professor Clementi, lo dice, insieme alla Emory University di Atlanta, il professor Silvestri.



Lapidario il professor Zangrillo lo ripete a #mezzorainpiu: "Oggi la carica virale del Covid19 è bassissima rispetto a 2 mesi fa. Come dire che dal punto di vista clinico il virus non esiste più". E Lucia Annunziata resta di sale https://t.co/bWRNR5jWMu

— Giank-deR (@GiancarloDeRisi) June 1, 2020

Oggi ha dovuto ammettere di essersi sbagliato, leggete:

Berlusconi con la polmonite e Zangrillo ammette: "Virus clinicamente morto? Ho usato un tono stonato"