Zangrillo e la Pubblica Amministrazione: "Lo smart working è uno strumento utile"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 10.25

Preroll

Paolo Zangrillo, neo ministro alla Funzione pubblica, in un’intervista a Il Messaggero ha indicato i punti fondamentali del suo “programma”. «Personalmente non sono per i modelli estremi, come lo smart working totale, al 100%. Sono convinto che per il buon funzionamento di un’organizzazione non si può rinunciare alla socialità. Va coltivato il senso di appartenenza e lo spirito di squadra».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Lo smart working è un modo diverso di organizzare il lavoro ed è una modifica strutturale del rapporto di lavoro, si passa da un concetto di controllo del lavoratore a un concetto di verifica dei risultati. Visto in quest’ottica – ha spiegato – è una opportunità anche per la Pubblica amministrazione. Perciò non lo limiterei a una soluzione per i risparmio energetico».

Middle placement Mobile

La Pubblica amministrazione «è un fattore di competitività per il sistema economico. Lavorerò di conseguenza continuando a fornire, come già sta avvenendo grazie al Pnrr, tutti gli strumenti necessari a renderla efficiente, digitalizzata e moderna. Ma la Pubblica amministrazione non è un carrozzone. Al suo interno ci sono professionalità di grande spessore. È vittima di una cattiva narrazione portata avanti per anni». Inoltre: «Va ridato l’orgoglio ai dipendenti pubblici di lavorare per la Pubblica amministrazione. Da questo punto di vista non credo ci siano differenze tra il pubblico e il privato, mondo dal quale provengo. Non ho mai conosciuto un’organizzazione con dipendenti disillusi e disamorati in grado di produrre risultati positivi»