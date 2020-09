Fonti interne su 30 positivi in un ospedale in Sardegna, ma l'Azienda smentisce

Secondo alcune fonti in realtà i controlli eseguiti avrebbero rivelato un numero maggiore di positivi, ma dal Mater Olbia annunciano un comunicato a ore.



Il direttore generale dell'Agenzia regionale per l'emergenza-urgenza, Marcello Acciaro, conferma che si sta facendo "tamponamento fishing" sui dipendenti sanitari e che ci sono problemi di personale. "I piani di emergenza funzionano - dice - ma abbiamo ereditato una situazione già difficile e medici e infermieri non si comprano al supermercato". Acciaro conferma anche che uno dei problemi particolari riguarda i dirigenti. Nell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si sono avvicendati, in piena emergenza Covid, due commissari straordinari facenti funzioni di direttori generali. Fonti interne all'Azienda hanno parlato di "mancanza di governo in piena pandemia".

Secondo alcune fonti interne, nell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ci sarebbero almeno 30 dipendenti del personale amministrativo positivi al Covid-19. Proprio oggi, inoltre, proprio nel reparto infettivi dell'Aou sassarese si è registrato il primo morto della seconda ondata di pandemia. Si tratta di un pensionato di 78 anni che soffriva di altre patologie, ricoverato lo scorso 23 agosto. I nuovi casi accertati in Sardegna sono 73, di cui 46 a Sassari.Ma l'Aou smentisce: "Un solo positivo tra i dipendenti amministrativi dell'Aou di Sassari che, nei giorni scorsi, hanno partecipato ad una festa di matrimonio. È questo quanto risulta dall'attività di screening avviata dall'Igiene pubblica dell'Assl di Sassari e dalla struttura di Sorveglianza sanitaria dell'azienda di viale San Pietro". "Funziona, inoltre - scrive l'Aou- , il piano straordinario di sorveglianza sanitaria avviato dall'Aou di Sassari a partire dal 22 agosto e che punta a effettuare i tamponi a tutto il personale dipendente dell'azienda che rientra dalla ferie. Su circa 320 dipendenti sino a oggi sottoposti a test molecolare, sono stati riscontrati 3 casi di positività. I dipendenti sono stati posti in isolamento fiduciario prima che prendessero nuovamente servizio in ospedale".Rimane invece chiuso l'ospedale Mater Olbia, in Costa Smeralda, che avrebbe dovuto riaprire oggi dopo che lo scorso 29 agosto erano stati accertati 4 positivi tra il personale (tra cui la direttrice generale).