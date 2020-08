Condannato per stupro: la destra gli affida il consorzio dei trasporti della Basilicata

Una storia che ha provocato numerose reazioni. Tra queste quella di Nicola Fratoianni portavocie nazionale di Sinistra Italiana.



"Nel 2009 Giulio Leonardo Ferrara è stato condannato in via definitiva a 2 anni e 6 mesi per stupro, avvenuto nel suo ufficio di direttore regionale ai danni di una dipendente. Oggi è il presidente del Cotrab, il consorzio che gestisce i trasporti pubblici della Basilicata.È assurdo anche solo pensare che sia potuto accadere. Ascoltiamo le oltre 20mila persone che in due giorni hanno firmato la petizione per chiederne le dimissioni. È una questione morale e di dignità delle istituzioni, il minimo che si possa fare.

"Per i leghisti la violenza sulle donne non è poi così grave, a giudicare da quello che sta accadendo in Basilicata. Giulio Leonardo Ferrara, condannato per stupro di una dipendente, è stato riconfermato a capo del consorzio per i trasporti della Basilicata. Uno schiaffo in faccia e ancor di più un segnale gravissimo che viene dato dalle istituzioni".

È quanto scrive in un post pubblicato su Instagram Nico Bavaro segretario di Sinistra italiana in Puglia.