L'alta pressione 'salva' il weekend: meno piogge e temperature in aumento

Falso allarme: nonostante le previsioni di allerta su ben nove regioni, un improvviso aumento della pressione che si attiverà tra sabato e domenia salverà, almeno parzialmente, il weekend.



Nella giornata di sabato, partendo da Nord, si avrà una maggiore nuvolosità sulle alpi a ovest, con qualche pioggia nel Piemonte. Ma, salvo qualche nuvola nella bassa Lombardia e in Emilia Romagna, nel resto del Nord ci sarà invece più sole.Tempo discreto al centro, con qualche pioggia nel sud del Lazio e in Abruzzo. Anche al sud si potrebbe assistere a qualche pioggia, specie in Campania meridionale, in Calabria e in Puglia, specie sul versante ionico.

Qualche rovescio anche temporalesco potrà inoltre colpire le aree nord-orientali della Sicilia e quelle più meridionali e interne della Sardegna.

Ci attendiamo inoltre un primo generale rialzo delle temperature, seppur non eccezionale.

Arriviamo così alla giornata di domenica, che mostrerà ulteriori segnali di miglioramento con l'alta pressione più decisa a conquistare il nostro Paese. Gli unici disturbi saranno a carico della Sicilia sud-orientale e dell'area ionica più meridionale della Calabria, settori dove non possiamo escludere a priori dei fenomeni.

Per il resto tanto sole e qualche nube irregolare solo sui rilievi alpini, dove nel corso del pomeriggio potranno verificarsi occasionali piovaschi.

Attenzione invece alle temperature che faranno registrare un ulteriore balzo verso l'alto, su tutto il Paese, con punte di 32/33°C su diverse località del Centro-Nord, come per esempio Bologna, Ferrara e Firenze.