Tanti contagiati in Puglia sono i genitori degli studenti rientrati dal Nord

Il Mezzogiorno rischia il picco di contagi per il Coronavirus dopo il rientro indiscriminato di lavoratori e studenti da Lombardia e Veneto. Soltanto nell'ultimo fine settimana, circa il 15 per cento delle persone controllate nelle principali stazioni pugliesi avevano febbre.

Questo dato allarma in queste ore gli esperti della Protezione civile. Un numero che racconta come alcune preoccupazioni, rimbalzate nei giorni scorsi tra i governatori del Sud, non fossero esagerate.

Intanto una vittima giovane e sana: Un'altra vittima del coronavirus tra le forze dell'ordine: a Bergamo nella notte e' morto un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell'Arma. Era ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo. Sposato, lascia una figlia di 10 anni.